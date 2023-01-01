Разнообразная инфраструктура комплекса позволит Вам отлично провести время. Воспользуйтесь нашими зонами отдыха:
- баня на дровах, спа-зона с большим бассейном, тренажерный зал
- несколько точек питания
- двухуровневая детская игровая комната с винтовой горкой, которую так обожают наши любимые юные гости
- бильярд
- мини-гольф
Горнолыжный комплекс "Квань" – это идеальное место для зимнего отдыха и развлечений. Вы когда-нибудь забирались на крышу гостиницы? Здесь это делают все, ведь крыша гостиницы стала началом горнолыжного склона, которая плавно переходит в естественный рельеф приокских холмов.Так инженеры и архитекторы увеличили протяженность склона, и она стала точкой притяжения для тысяч туристов.