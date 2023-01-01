Приезжая в «Лесное», вы будто переноситесь во времени, попадая в настоящую дворянскую усадьбу: изящная архитектура, шикарные интерьеры с изысканными хрустальными люстрами, деревянными лестницами и картинами. Здесь можно забронировать комфортный номер или снять отдельный коттеджный домик для большой компании.



Приятную атмосферу дополняют живописные виды. Сюда хорошо приезжать в любое время года, но осень здесь особенно атмосферна. Отель находится в окружения лесов, лугов, 11 каскадных озёр. И отлично подойдёт как для спокойного отдыха, так и для яркого, активного.



Неспешные прогулки на природе, 25-метровый бассейн с детской зоной и джакузи, кинозал, интерактивная зона с бильярдом, аэрохоккеем, настольным теннисом. Под осеннее настроение подойдёт и рыбалка: все озера зарыблены, улов просто отличный.



Погрузиться в атмосферу релакса поможет spa-комплекс, где гостям предлагают современные оздоровительные процедуры (обёртывание, пилинг, стоун-терапия, фитотерапия, детокс-программы, массаж).



Размещение включает 4-разовое питание по принципу шведского стола. Меню разнообразное и меняется каждый день. Много овощей, фруктов, соков. Фишка отеля - блюда из оленины. Попробуйте — это просто восторг!

