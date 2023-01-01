Осенний маршрут выходного дня по Калужской области
Наступила осень. Но это не повод печалиться и сидеть дома, можно ведь проводить осенние выходные с пользой и удовольствием.

И для этого совсем не обязательно уезжать на несколько недель за сотни километров от дома. Для занятого человека туры выходного дня – отличный вариант отдыха и путешествия.

В проекте «Маршрут выходного дня» мы расскажем о, пожалуй, самых интересных и привлекательных местах для отдыха в Калужской области.

Сбежать из города в «Лесное»
Осень – время уютных вечеров, тёплых вещей, неспешных выходных.

Особенно приятно провести осенний уикенд в комфортном отеле-заповеднике, недалеко от города.

Приезжая в «Лесное», вы будто переноситесь во времени, попадая в настоящую дворянскую усадьбу: изящная архитектура, шикарные интерьеры с изысканными хрустальными люстрами, деревянными лестницами и картинами. Здесь можно забронировать комфортный номер или снять отдельный коттеджный домик для большой компании.

Приятную атмосферу дополняют живописные виды. Сюда хорошо приезжать в любое время года, но осень здесь особенно атмосферна. Отель находится в окружения лесов, лугов, 11 каскадных озёр. И отлично подойдёт как для спокойного отдыха, так и для яркого, активного.

Неспешные прогулки на природе, 25-метровый бассейн с детской зоной и джакузи, кинозал, интерактивная зона с бильярдом, аэрохоккеем, настольным теннисом. Под осеннее настроение подойдёт и рыбалка: все озера зарыблены, улов просто отличный.

Погрузиться в атмосферу релакса поможет spa-комплекс, где гостям предлагают современные оздоровительные процедуры (обёртывание, пилинг, стоун-терапия, фитотерапия, детокс-программы, массаж).

Размещение включает 4-разовое питание по принципу шведского стола. Меню разнообразное и меняется каждый день. Много овощей, фруктов, соков. Фишка отеля - блюда из оленины. Попробуйте — это просто восторг!
Все лучшее - детям
Если вы приехали с детьми, в «Лесном» - замечательная детская зона, где аниматоры присмотрят за вашим малышами. Море позитивных эмоций всей семье добавит общение с животными. В «Лесном» есть живой дворик с курами, кроликами, козами, барашками. А на территории заповедника можно увидеть даже маралов.

Гордость «Лесного» - собственная конюшня, как и полагается дворянской усадьбе. Гости с удовольствием катаются верхом или заказывают конную прогулку в карете.

Каждые выходные в отеле - специальная развлекательная программа. Скучать осенью не придётся!
День пельменей
С 29 сентября по 1 октября – уикенд, посвящённый Дню пельменей с захватывающими мастер-классами. Собирайте большой компанией, будет вкусно!

В октябрь гостей ждёт масштабный гастрономический фестиваль. Шведский стол будет посвящён какой-либо определённой кухне.

А с 3 по 6 ноября здесь готовят грандиозную праздничную программу.

«Лесное» - популярное место и для корпоратива, свадеб, семейных торжеств, бизнес-мероприятий: здесь несколько хорошо оборудованных конференц-залов. А недавно появилась новая интересная локация - всесезонный шатёр на 350 человек, который отлично подойдет для банкета или фуршета.

Приезжайте в «Лесное»: наполните осень приятными впечатлениями!
Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Недельное

Ресепшн: +7 (495) 005-61-59
ООО «СОБЦ «Лесное». Реклама. erid: LdtCKV7KP
Теплая осень в отеле «Яхонты Таруса»
Осень в этом году необыкновенная. Погода стоит отличная, самое время ловить чудесные мгновения золотого времени года.

Увидеть всю красоту природы и отлично отдохнуть можно в отеле «Яхонты Таруса».

Здесь неспешно течёт река Протва, навевая тишину, а по берегам раскинулся яркий осенний лес, бескрайние золотые поля. Вокруг много сосен, поэтому воздух чистый и целебный.

«Яхонты Таруса» идеально подойдет тем, кто хочет провести выходные за городом. Приезжая сюда, вы попадаете на заповедную территорию, занесённую в список Всемирного наследия.

И среди всей этой красоты будете жить в современных номерах или в уютном коттедже.

В «Яхонты Таруса» созданы все условия для отличного отдыха с семьей или друзьями! Гостям предлагают разнообразное 3-х разовое питание в ресторане «Шведская линия».
Хотите попробовать особенные блюда? Приходите в грузинский ресторан. В меню: Сациви с курицей и ореховым соусом, хачапури, жареный сулугуни, цыпленок Чкмерули, форель с гранатовым соусом…В отеле также есть кафе и ночной клуб с караоке.

Время здесь летит незаметно. На территории находится впечатляющий аквацентр площадью 300 м2: подогреваемые взрослый и детский бассейны, лежаки, раздельная финская сауна.

Отдых у воды дарит столько положительных эмоций! Посвятите пару часов себе, загляните в SPA-зону: расслабляющий массаж, косметические процедуры хорошо снимают стресс.
А чтобы и на отдыхе оставаться в форме, можно посетить групповые тренировки по Zumba и Strong Nation (функциональная высокоинтенсивная интервальная тренировка, где каждое движение идеально синхронизировано с музыкой). Для гостей отеля - абсолютно бесплатно!

А для любителей активного отдыха на природе на выбор - прокат велосипедов, самокатов, мячей, роликов.

Для гостей в отеле работает команда анимации, проходят различные развлекательные программы. Для малышей предусмотрен детский клуб: безопасная игровая комната, мастер-классы, творческие мастерские, спектакли, викторины, конкурсы, увлекательные развивающие занятия, танцевальные программы.

Хотите посидеть на природе, пожарить шашлыки? Можно арендовать деревянные беседки в лесной зоне, рассчитанные на компании от 6 до 20 человек.
«Яхонты Таруса» принимает заказы и на корпоративный отдых, свадьбы, юбилеи, деловые мероприятия. Здесь есть конференц-залы на 1300 человек, переговорные комнаты, площадки для банкетов.

Отдых в «Яхонты Таруса» можно сочетать с экскурсионной программой, посетить парк птиц «Воробьи», музей Маршала Жукова, Высоцкий и Владыческий монастыри, Боровский Свято-Пафнутьев монастырь, Оптину Пустынь в Шамордино, Приокско-террасный заповедник бизонов и зубров.

Отель «Яхонты Таруса» сделает вашу осень яркой, оставляя на память красивые фото!



Калужская обл., Жуковский район, д. Грибовка

Ресепшн: +7 (499) 641-40-40
ООО «УК «ЯХОНТЫ» ОТЕЛИ.РУ» (ОП Таруса). Реклама. erid: LdtCKFgCy
WELNA – тысяча и один способ насладиться жизнью
Настала, пожалуй, самая красивая природная пора – осень.
Это время года воспевали поэты и музыканты всех времен.

Не стоит грустить об ушедшем лете, ведь с первым прохладным дыханием осени наша жизнь обновляется, хочется новых впечатлений и эмоций. С этой задачей прекрасно справится отель WELNA ECO SPA RESORT.
Эко-комплекс находится в Тарусе – культурной столице Калужской области. Город с богатой историей и красивыми видами располагается всего в 120 километрах от Москвы. Территория отеля, охватывающая 49 гектаров, находится в окружении живописных пейзажей самобытной природы, что особенно актуально для жителей города, желающих отдохнуть от суеты.

Вы можете выбрать один из 129 номеров различной категории и быть уверены, что проведете свой отдых с комфортом в окружении экологически чистых материалов.
Визитной карточкой эко-комплекса является панорамный SPA-центр с открытым бассейном. В зимний период он работает как купель, а до наступления первых холодов, в теплую осеннюю погоду, посетители могут насладиться плаванием под открытым небом. В период бабьего лета, который в этом году обещает продлиться до середины октября, температура воды будет комфортной, и вы сможете полюбоваться красотами осени, не выходя из бассейна.

В SPA комплексе вы сможете сделать настоящий подарок своему телу, выбрав одну из программ ухода. Любители поддать пару по достоинству оценят сауны и хамам. Процедуры рассчитаны не только на взрослых, но и на самых маленьких гостей, для которых оборудована специальная зона с водной горкой.
WELNA подберет ключ к сердцу каждого гостя. В отеле есть возможность провести незабываемый отдых с семьей, повеселиться в шумной компании или отстраниться от всего мира, оставшись наедине с природой и своими мыслями. Отель предоставляет калейдоскоп различных вариантов активного и размеренного отдыха.

Гости могут насладиться красотами русской природы во время прогулки на катере по Оке до музея Поленова, провести уютный вечер в кинотеатре или выбрать одну из множества спортивных активностей. Для любителей экстрима предусмотрены прогулки на квадроциклах, а прогулки на лошадях укрепят нервную систему и подарят заряд положительных эмоций на долгое время.
На огромной территории расположено несколько ресторанов, зоны BBQ, которые подойдут и для романтического ужина, и для праздничного застолья. Для особого повода – свадьбы, юбилея или корпоратива, вы можете арендовать один из конференц-залов. Ваше торжество будет в надежных руках – будьте уверены!

В отеле предусмотрена ежедневная досуговая программа, с которой можно ознакомиться на удобном сайте. 30 сентября Welna ждет гостей на атмосферный праздник – Октоберфест. У посетителей будет возможность погрузиться в атмосферу самого масштабного гуляния в мире.

Единожды посетив WELNA ECO SPA RESORT вы поймете, что все дороги для тех, кто ценит себя и хочет лучшего для близких людей, ведут сюда.
Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, вл. 69

Тел.: 8 (495) 988-09-57 (отдел бронирования)
ООО «Велна Отель». Реклама. erid: LdtCKQk4H
Как ярко и незабываемо провести выходные, не улетая далеко?















Как ярко и незабываемо провести выходные, не улетая далеко?
Добро пожаловать в гостеприимную Калугу. Посетите Горнолыжный комплекс "Квань" и гостиницу SK Royal Kaluga.

Гостиница SK Royal Kaluga с разнообразным номерным фондом предлагает своим гостям на выбор несколько вариантов размещения:
  • гостиничные номера различных категорий от экономов до категории Люкс
  • отдельно стоящие бунгало для тех, кто особенно ценит свое личное пространство
  • Гостевой дом для больших компаний до 12 человек: собственная парная, бассейн, камин, 4 спальни, гостиная и кухня
  • Вилла с номерным фондом и банкетным залом. Идеально подойдет для празднования семейного торжества с возможностью разнообразить досуг своих гостей всеми доступными развлечениями на территории комплекса.
Разнообразная инфраструктура комплекса позволит Вам отлично провести время. Воспользуйтесь нашими зонами отдыха:

  • баня на дровах, спа-зона с большим бассейном, тренажерный зал
  • несколько точек питания
  • двухуровневая детская игровая комната с винтовой горкой, которую так обожают наши любимые юные гости
  • бильярд
  • мини-гольф
Горнолыжный комплекс "Квань" – это идеальное место для зимнего отдыха и развлечений. Вы когда-нибудь забирались на крышу гостиницы? Здесь это делают все, ведь крыша гостиницы стала началом горнолыжного склона, которая плавно переходит в естественный рельеф приокских холмов.Так инженеры и архитекторы увеличили протяженность склона, и она стала точкой притяжения для тысяч туристов.
Здесь есть все для вашего активного отдыха семьей или большой компанией:

  • горнолыжные склоны для самых маленьких и начинающих катальщиков
  • склоны для фри-райда и с красным уровнем сложности для экстремалов
  • тюбинг-парк для веселых семейных покатушек с детьми
  • прокат горнолыжного оборудования
  • инструкторский состав, готовый научить премудростям катания на лыжах и сноуборде гостя с любым уровнем катания, в том числе и детей с самого раннего возраста.
Удобное расположение в небольшом удалении от дорог и шумного городского центра делает пребывание здесь особенно приятным.

А широкая транспортная доступность позволит выбрать ваш любимый транспорт для поездки: автомобиль, поезд или самолет.

В общем, здесь точно есть, чем заняться на выходных. Приезжайте и убедитесь в этом сами.
Калуга, Трамплинная, д. 1В

+7 (4842) 76-76-36
ООО «АКСЕН РЕГИОН». Реклама. erid: LdtCK5wAZ
Глэмпинг на Березовой: счастье в тишине
Если вы ищете тихий уголок, где можно отдохнуть всей семьей, провести выходные с близкими или просто побыть наедине с самим собой - обратите внимание на наш Глэмпинг.
«Глэмпинг на Березовой» - идеальное место для того, чтобы полностью перезагрузиться, вдохновиться новыми идеями, наполниться ресурсом, быть готовыми к свершению новых достижений и открытий.

Мы находимся в Калужской области в тихом и живописном месте на окраине древнего Козельска. Одно из преимуществ нашего глэмпинга в том, что он располагается в пределах городской черты, а это значит, у вас будет доступ ко всей городской инфраструктуре и возможность посетить многочисленные достопримечательности нашего города.

Наш глэмпинг окружает невероятной красоты природа: березовая роща, сосновый бор и вид на долину реки не оставят вас равнодушными.
На территории глэмпинга располагаются три шикарных треугольных домика, рассчитанных на разное количество гостей. Наши домики оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.

Скандинавский дизайн в сочетании с минимализмом, необычные детали в интерьере, большие панорамные окна и много-много света - здесь нет ничего лишнего, только то, что действительно необходимо для того, чтобы почувствовать себя самым счастливым человеком.

У каждого нашего домика есть приватная территория с мангальной зоной, где вы сможете приготовить свои любимые блюда на костре.

Также каждый домик имеет замечательные террасы, на которых можно уютно устроиться за чашечкой ароматного кофе, встречать сказочные рассветы и провожать волшебные закаты, завтракать или просто отдыхать в приятной компании.
С террас наших домиков открывается прямой вид на долину реки Другуска, заливной луг, березовую рощу и сосновый бор.

Главная фишка наших домиков в том, что на территории террас располагается купель-фурако или сибирский банный чан (в зависимости от вида домика). Париться в них - один из самых приятных и полезных способов провести время на природе.
Также это поможет вашему телу расслабиться и отдохнуть. Во время процедуры вы сможете наслаждаться ароматами трав и эфирных масел, а также музыкой и свечами, которые создают атмосферу спокойствия и умиротворения.

Поездка к нам - лучший способ вырваться из рутины дел и посвятить себя общению с близкими. Приезжайте к нам с детьми, любимыми, друзьями. Мы ждём вас!
Калужская область, г. Козельск, ул. Березовая, д. 3
Бронируйте или звоните по тел.: +7 (910) 914-77-33
ИП Новиков А.В. ИНН 400900085047. Реклама. erid: LdtCKW7qb
Instagram запрещен на территории РФ, признан экстремистской организацией.
Опубликовано на правах рекламы.